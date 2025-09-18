  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

ژاپن به محکوم کردن لفظی عملیات نظامی صهیونیست ها در غزه بسنده کرد

ژاپن بدون انجام هرگونه اقدام عملی در محکوم کردن تشدید عملیات زمینی نیروهای اشغالگر صهیونیست در شهر غزه از جمله اعمال تحریم‌های ضدصهیونیستی، به محکوم کردن لفظی این عملیات نظامی بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، ژاپن آغاز و تشدید عملیات زمینی نیروهای اشغالگر صهیونیست در شهر غزه را به شدت محکوم و تأکید کرد که این امر بحران انسانی وخیم موجود از جمله قحطی در غزه را بدتر خواهد کرد.

ایوایا تاکشی وزیر امور خارجه ژاپن در این ارتباط بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و تهاجم نظامی صهیونیست‌ها به غزه را «کاملاً غیرقابل قبول» اعلام کرد؛ این در حالیست که توکیو تا کنون هیچ اقدامی برای متوقف کردن اشغالگران از جمله اعمال تحریم‌هایی انجام نداده است.

به گزارش عرب نیوز، در این بیانیه با استفاده از لحنی غیرمعمول و تند آمده است: ژاپن عمیقاً نگران اقدامات (اشغالگری و تهاجم‌ها) مداوم اسرائیل، به ویژه عملیات نظامی اخیر است؛ زیرا می‌تواند پایه و اساس راه‌حل (موسوم به) دو دولتی را به خطر بیندازد.

بیانیه صادره از سوی وزیر امور خارجه ژاپن در این خصوص اضافه می‌کند: ما قویاً از اسرائیل می‌خواهیم تا فوراً تمام اقدامات یکجانبه‌ای را که با پیگیری این راه‌حل مغایرت دارد، متوقف کند. از همه طرف‌ها از جمله اسرائیل، می‌خواهیم تا به مذاکرات بازگردند و با حسن نیت برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی اسیران تلاش کنند.

ایوایا تاکشی اضافه کرد: قویاً از اسرائیل می‌خواهیم تا اقدامات فوری و مشخصی را برای پایان دادن به بحران انسانی وخیم از جمله قحطی، انجام دهد و به شدت به قوانین بین‌المللی از جمله قوانین بین‌المللی بشردوستانه، پایبند باشد.

