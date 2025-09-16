  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

موج جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از موج جدید حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات گسترده را علیه شهر غزه آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی شهر غزه را بمباران کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حال تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله تل الهوی واقع در جنوب غرب شهر غزه هستند.

این حملات هوایی همزمان با حملات توپخانه ای گسترده رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

شبکه ۱۴ تلویزیون این رژیم به نقل از نتانیاهو قبل از ورود به جلسه دادگاهی اش گزارش داد که عملیات نظامی گسترده‌ای علیه شهر غزه آغاز شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز رسماً از آغاز حمله زمینی به نوار غزه با یورش ۲ لشگر نظامی خبر داد.

