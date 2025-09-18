  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۳

انهدام باند قاچاق سوخت در بندرعباس و کشف بیش از ۹میلیون لیتر گازوئیل

بندرعباس-فرمانده دریابانی بندرعباس از کشف بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق و انهدام ۸ باند سازمان یافته در طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز در ۶ ماه اخیر در آبهای بندرعباس خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه، سرهنگ اسلام توحیدی پور فرمانده دریابانی بندرعباس، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: دریادلان بندرعباس در راستای ارتقا امنیت اقتصادی طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز را در سطح شهرستان اجرا کردند که در این عملیات‌های ضربتی بیش از ۹ میلیون میلیون لیتر سوخت قاچاق، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق، بیش از ۲ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی، بیش از هزار دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای و سایر اقلام قاچاق کشف شد که ضربه مهلکی بر پیکره قاچاقچیان منطقه وارد شد.

وی افزود: در این طرح مرزبانان بندرعباس با تشکیل و اعزام تیم‌های عملیاتی در مسیرهای تردد قاچاقچیان در سواحل و دریا، موفق به انهدام ۸ باند سازمان یافته قاچاق کالا و ارز، دستگیری تعداد ۴۰۵ نفر متهم و توقیف تعداد بیش از ۱۲۰ فروند شناور متخلف شدند.

سرهنگ توحیدی پور ارزش مالی کالاهای کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی مربوطه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌های قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شدند.

فرمانده دریابانی بندرعباس با تأکید بر تشدید برخورد قاطعانه مرزبانی و دستگاه قضا با قاچاق کالا و ارز و سرمایه‌های ملی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد کشور می‌شود از مرزنشینان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص را به مراکز دریابانی اطلاع دهند.

کد خبر 6593367

    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      احسنت بر دریابانی قهرمان

