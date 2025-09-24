کشف انبار ۱۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی قاچاق در سطح شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام گردیدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار مذکور ۱۶۰۷ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۴۴ ساله به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد نموده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان در پایان از شهروندان عزیز درخواست نمود در صورت شناسایی عاملان نگهداری، توزیع و پخش کالاهای قاچاق، مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.