  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

کشف انبار ۱۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی در رشت

کشف انبار ۱۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی در رشت

رشت- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف انبار لوازم خانگی در سطح شهرستان رشت به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی قاچاق در سطح شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام گردیدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار مذکور ۱۶۰۷ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۴۴ ساله به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد نموده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان در پایان از شهروندان عزیز درخواست نمود در صورت شناسایی عاملان نگهداری، توزیع و پخش کالاهای قاچاق، مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.

کد خبر 6600794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها