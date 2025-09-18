افغانستان فرصت بزرگ اقتصادی و خراسان جنوبی بهشت معادن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح امروز در دیدار با آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی که با حضور دکتر اتابک وزیر صمت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و حادثه معدن طبس، گفت: سفر اخیر به افغانستان و تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، اهمیت گسترش روابط اقتصادی و تجاری استان با این کشور را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی افزود: استان بهشت معادن کشور است و از ۷۴ نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران، حدود ۵۰ نوع آن در خراسان جنوبی وجود دارد و بیش از ۸۲۰ معدن فعال، نیمه‌فعال و راکد در استان شناسایی شده است.

استاندار خراسان جنوبی از نگاه ویژه وزیر صمت به استان قدردانی کرد و ادامه داد: در حوزه بازار و معادن، وزارت صمت و شخص دکتر اتابک همراهی خوبی با استان داشته‌اند و قول مساعد برای پیگیری مسائل را داده‌اند.

هاشمی همچنین با اشاره به حادثه معدن طبس بیان کرد: پس از این حادثه، با دستور وزیر وقت، واگذاری واحدهای مسکونی به خانواده‌های جان‌باختگان عملیاتی شد که اقدامی ارزشمند بود.

وی از همراهی مجموعه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده حادثه نیز قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضا با نگاه مسئولانه و بدون تضییع حقوق کارگران و خانواده‌ها، نقش مهمی در آرامش‌بخشی به این پرونده داشت.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امروز نیز پیش از عزیمت به طبس و حضور در مراسم سالگرد حادثه معدن، نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و معدنی استان برگزار خواهد شد تا مسائل و دغدغه‌های آنان پیگیری شود.