به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه نخست وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور با مهدی سبحانی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران که در حال اتمام ماموریت دیپلماتیک خود است دیدار کرد.

نخست وزیر ارمنستان از همکاری نزدیک سفیر ایران تشکر و خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، همکاری بین ایروان و تهران در همه زمینه‌ها به سطح جدیدی رسیده است.

نیکول پاشینیان به سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در ماه گذشته که انگیزه جدیدی به توسعه و گسترش مداوم روابط دوجانبه داد، اشاره کرد.

مهدی سبحانی نیز از نخست وزیر و دولت جمهوری ارمنستان به خاطر گفتگوی فعال و سازنده میان دوکشور تشکر و تأکید کرد که در طول فعالیت‌های خود تمام تلاش اش را برای تقویت روابط دوجانبه به کار گرفته است.