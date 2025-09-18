اتصال بیش از ۲۳۰۰ مشترک جدید به شبکه پایدار آب شرب در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی اظهار داشت: هماکنون بیش از ۱۸۸ هزار مشترک شهری و ۶۲ هزار مشترک روستایی در استان از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهرهمند هستند.
وی افزود: با اجرای طرحهای توسعه شبکه و تکمیل پروژههای آبرسانی، ضریب بهرهمندی جمعیت شهری استان از آب شرب سالم به ۱۰۰ درصد و جمعیت روستایی به ۹۸ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت آبفای ایلام تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساختها، شرکت آب و فاضلاب استان خدمات غیرحضوری متنوعی را نیز برای رفاه حال مشترکین راهاندازی کرده است که از جمله آن میتوان به مشاهده و پرداخت آنلاین قبوض، تقاضای انشعاب جدید و خدمات پس از فروش الکترونیکی اشاره کرد.
وی در پایان از مشترکین خواست در صورت مشاهده درج عبارت «خرابی کنتور» در قبوض آببهاء، با مراجعه به امور آبفای شهرستانها و ادارات تابعه، نسبت به پیگیری و تعویض کنتور اقدام کنند.
