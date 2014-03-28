به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک در مصلی بیت المقدس افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر فرهنگ و اقتصاد نشان از دغدغه های ایشان نسبت به این دو مقوله دارد.

وی با بیان اینکه همه مردم و مسئولان باید برای تحقق شعار امسال کشور " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تلاش کند اظهارداشت: توجه به راهکارهای مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ با همت مضاعف و مدیریت جهادی محقق می شود که ثمره آن شکوفایی و رشد شاخص‌های مختلف کشور است.

یکی از سطوح مهم و تعیین کننده در تحقق شعار امسال مسئولان و مدیران هستند

آیت الله دری نجف آبادی افزود: یکی از سطوح مهم و تعیین کننده در تحقق شعار امسال مسئولان و مدیران هستند که باید با ایجاد تحول زیرساختی در نظام اداری، حذف اسرافها و راهبری خلاقانه استعدادها و ظرفیتها، جراحی بزرگ فکری و عملی در عرصه اقتصاد را رقم بزنند.

امام جمعه اراک ادامه داد: اگر توصیه‌های مقام معظم رهبری و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی محقق نشود کشورمان با مشکلات روبرو می‌شود و اگر تا امروز جمهوری اسلامی ایران از گزند حوادث و دسیسه های دشمنان به دور بوده، به دلیل درایت و بصیرت معظم له بوده است.

وی ادامه داد: تقویت حوزه های فنی و دانشگاهی و مراکز تحقیقات دانش بنیان و تلاش در حذف نیروهای ستادی ناکارآمد از موضوعاتی است که در سال جدید باید با جدیت دنبال شود.

مدیریت جهادی مزیت کشور در برابر تهدیدات اقتصادی و نرم دشمن است

امام جمعه اراک عنوان کرد: مدیریت جهادی مزیت کشور در برابر تهدیدات اقتصادی و نرم دشمن است و این ابزار هرچه کارآمدتر و برنده تر باشد دشمن کمتر در اهداف شوم خود موفق خواهد بود.

آیت‌الله دری نجف آبادی بیان کرد: عزم ملی و مدیریت جهادی در هر مقوله‌ای کار ساز است و اگر این همت مضاعف در حوزه اقتصاد و فرهنگ دو چندان شود به طور قطع، شتاب توسعه کشور بیشتر می شود.

وی با یادآوری سجایای اخلاقی حضرت زهرا (س) نیز گفت: بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) یک الگوی جهانی و انسان ساز است که امید است از برکات و فضایل اخلاقی و معرفتی این بزرگ زن جهان اسلام بهره مند شویم.

تقارن آیین سیزده بدر و شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

وی با اشاره به تقارن آیین سیزده بدر و شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: باید حرمت، شان و منزلت حضرت زهرا (س) را به نحو مطلوبی حفظ و فضای جامعه فاطمی شود.

وی در خصوص 12 فروردین نیز خاطرنشان کرد: شناسنامه تاریخی انقلاب اسلامی ایران در 12 فروردین تدوین شد و مردم همیشه در صحنه کشورمان با انتخاب جمهوری اسلامی، مهر تایید دیگری بر این نظام زدند.

امام جمعه اراک افزود: 13 فروردین ماه که با نام روز طبیعت نامگذاری شده فرصت مغتنمی است تا از برکات و رحمت الهی طبیعت بهره مند شویم و با آموزش و فرهنگ سازی بیشتر نسبت به پاسداری از منابع طبیعی حساس تر باشیم.

وی گفت: توجه به کار و فعالیت و مسئولیت پذیری در کنار شادی و تفریح از ارکان مهم فرهنگ دینی ما است و دستیابی به نتایج مطلوب در جراحی های اقتصادی علاوه بر همت مدیریتی حضور مسئولانه تمامی لایه های اجتماعی و مردمی را در صحنه می‌طلبد.