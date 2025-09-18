بانک مرکزی آمریکا بالاخره نرخ بهره دلار را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، بانک مرکزی آمریکا، موسوم به فدرال رزرو، شب گذشته پس از ماه‌ها انتظار نرخ بهره دلار را ۰.۲۵ درصد کاهش داد.

بر اساس اعلام این بانک در تارنمای رسمی خود، نرخ بهره سالانه دلار در آمریکا هم اکنون به ۴ تا ۴.۲۵ درصد کاهش یافته است.

در بیانیه بانک مرکزی آمریکا همچنین آمده است که در راستای تحقق اهداف و موازنه مخاطرات و چالش‌های موجود، کمیته فدرال بازار آزاد این بانک تصمیم به کاهش ۰.۲۵ درصد نرخ بهره گرفته است.

بر اساس این اعلان، کمیته مذکور برای ایجاد هر گونه تغییر مورد نیاز در نرخ بهره سالانه، بازخوردهای تصمیم کنونی را با در نظر گرفتن تبعات و تأثیرات آن در چشم‌انداز آتی و موازنه چالش‌ها به طور مداوم مورد ارزیابی قرار خواهد داد.