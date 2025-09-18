موانع توسعه تجارت با روسیه کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فلاح در نشستی با اعضای هیئت اعزامی اتاق بازرگانی تبریز به مسکو اظهار داشت: همکاریهای دو کشور ایران و روسیه در جنبههای مختلف رو به توسعه است و شرایط مساعدی برای توسعه همکاریهای تجاری و ورود کالاهای ایرانی به بازار روسیه فراهم شده است.
وی با اشاره به امضای سند جامع توسعه مناسبات ۲۰ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (که بخش مهمی از ۴۳ بند آن مربوط به موضوعات اقتصادی است)، گفت: مشکلات بانکی در روسیه نسبت به بسیاری از کشورهای جهان کمتر است.
معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به سوالات اعضای هیئت اعزامی در خصوص نحوه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور و برخی از موانع موجود پاسخ داد و حضور فیزیکی در بازار را مهمترین گام برای توسعه تجارت دانست.
