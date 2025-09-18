  1. استانها
موانع توسعه تجارت با روسیه کاهش یافته است

تبریز-معاون سفیر ایران در مسکو گفت: موانع موجود در توسعه تجارت کشورمان با روسیه در سال‌های اخیر کاهش یافته است،

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فلاح در نشستی با اعضای هیئت اعزامی اتاق بازرگانی تبریز به مسکو اظهار داشت: همکاری‌های دو کشور ایران و روسیه در جنبه‌های مختلف رو به توسعه است و شرایط مساعدی برای توسعه همکاری‌های تجاری و ورود کالاهای ایرانی به بازار روسیه فراهم شده است.

وی با اشاره به امضای سند جامع توسعه مناسبات ۲۰ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (که بخش مهمی از ۴۳ بند آن مربوط به موضوعات اقتصادی است)، گفت: مشکلات بانکی در روسیه نسبت به بسیاری از کشورهای جهان کمتر است.

معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به سوالات اعضای هیئت اعزامی در خصوص نحوه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و برخی از موانع موجود پاسخ داد و حضور فیزیکی در بازار را مهم‌ترین گام برای توسعه تجارت دانست.

