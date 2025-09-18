کتابخانه عمومی غدیر کنگان بازطراحی و نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی غدیر کنگان پس از بازطراحی، تعمیرات اساسی و تجهیز با امکانات جدید، در آئینی با حضور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر؛، فرماندار کنگان و جمعی از مسئولین محلی و علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی، بازگشایی شد.

فرماندار کنگان صبح پنجشنبه در این آئین با اشاره به بازطراحی و نوسازی این مرکز فرهنگی، گفت: کتابخانه غدیر، پس از تغییرات اساسی در بخش‌های مختلف از جمله کودک و نوجوان، سالن‌های مطالعه خصوصی و عمومی و همچنین توسعه مخزن کتاب، اکنون با امکاناتی به‌روز در اختیار مردم شریف شهرستان قرار گرفته است.

غلامحسین زیبا، فضای فیزیکی کتابخانه، نقش اساسی در جذب علاقه‌مندان دارد و تجربه بازطراحی اخیر نشان داد که تغییر محیط می‌تواند به افزایش انگیزه مراجعه‌کنندگان منجر شود.

در پایان این آئین، از دست اندر کاران این پروژه با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.

کتابخانه غدیر در سال ۱۳۹۰، با زیربنای هزار مترمربع تأسیس شده است که با هزینه‌ای بیش از ۳۰ میلیارد ریال مورد بازطراحی، نوسازی و تجهیز کامل قرار گرفت که پس از بازطراحی و تعریف خدمات جدید، هم‌اکنون با بخش‌های تخصصی خود، از جمله بخش کودک، نوجوان، مخزن، نشریات، تازه‌های کتاب، مرجع، استان‌شناسی، محفل گفت‌وگو، سالن‌های مطالعه عمومی و خصوصی و بخش اسباب‌بازی برای خردسالان، آماده ارائه خدمات به تمامی علاقه‌مندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.