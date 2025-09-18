  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

مقابله با قاچاق کالا نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است

مقابله با قاچاق کالا نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است

سنندج- معاون وزیر صمت گفت: تلاش می‌کنیم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه مقابله با قاچاق کالا را فراهم کرده و موانع پیش روی واحدهای صنعتی را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ صبح پنجشنبه در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی این استان از جمله مجتمع پتروشیمی کردستان با اشاره به محورهای اصلی این سفر اظهار کرد: این سفر با سه هدف بازدید میدانی از کارخانجات صنعتی و بررسی چالش‌های پیش روی صنایع بزرگ و کوچک، برگزاری نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان و سوم، ارزیابی فرصت‌های مرزی به‌ویژه در منطقه بانه به منظور توسعه تجارت فرامرزی انجام شده است.

وی افزود: یکی از سیاست‌های مهم ما در وزارت صمت، افزایش عمق ساخت داخل در حوزه‌هایی همچون لوازم خانگی کوچک است.

وی گفت: در این راستا، تلاش می‌کنیم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه مقابله با قاچاق کالا را فراهم کرده و موانع پیش روی واحدهای صنعتی را کاهش دهیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های نوظهور در کردستان اظهار کرد: صنعت طلا و جواهر از جمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر در استان شکل گرفته و مستعد توسعه است.

شیخ اذعان کرد: در این سفر تلاش خواهیم کرد با بررسی دقیق وضعیت این صنعت، برنامه‌ریزی لازم برای حمایت و توسعه آن را انجام دهیم.

وی همچنین درباره اعتبارات اختصاص‌یافته به استان گفت: نگاه دولت بر فعال‌سازی بخش خصوصی متمرکز است، اما در صورت نیاز، امکان تخصیص منابع نیز وجود دارد.

معاون وزیر صمت اذعان کرد: به عنوان نمونه، پتروشیمی کردستان که امروز مورد بازدید قرار گرفت، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و اکنون با تولید گرانول، موجب رونق صنایع پایین‌دستی نیز شده است.

شیخ در ادامه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان تأکید کرد و گفت: کردستان با برخورداری از منابع طبیعی غنی و توان کشاورزی بالا، مستعد توسعه صنایع تبدیلی است و همچنین وجود مرزهای فعال، فرصت مناسبی برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم کرده که باید به صورت هدفمند از آن استفاده شود.

کد خبر 6593463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها