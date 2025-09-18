مقابله با قاچاق کالا نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ صبح پنجشنبه در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی این استان از جمله مجتمع پتروشیمی کردستان با اشاره به محورهای اصلی این سفر اظهار کرد: این سفر با سه هدف بازدید میدانی از کارخانجات صنعتی و بررسی چالش‌های پیش روی صنایع بزرگ و کوچک، برگزاری نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان و سوم، ارزیابی فرصت‌های مرزی به‌ویژه در منطقه بانه به منظور توسعه تجارت فرامرزی انجام شده است.

وی افزود: یکی از سیاست‌های مهم ما در وزارت صمت، افزایش عمق ساخت داخل در حوزه‌هایی همچون لوازم خانگی کوچک است.

وی گفت: در این راستا، تلاش می‌کنیم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه مقابله با قاچاق کالا را فراهم کرده و موانع پیش روی واحدهای صنعتی را کاهش دهیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های نوظهور در کردستان اظهار کرد: صنعت طلا و جواهر از جمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر در استان شکل گرفته و مستعد توسعه است.

شیخ اذعان کرد: در این سفر تلاش خواهیم کرد با بررسی دقیق وضعیت این صنعت، برنامه‌ریزی لازم برای حمایت و توسعه آن را انجام دهیم.

وی همچنین درباره اعتبارات اختصاص‌یافته به استان گفت: نگاه دولت بر فعال‌سازی بخش خصوصی متمرکز است، اما در صورت نیاز، امکان تخصیص منابع نیز وجود دارد.

معاون وزیر صمت اذعان کرد: به عنوان نمونه، پتروشیمی کردستان که امروز مورد بازدید قرار گرفت، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و اکنون با تولید گرانول، موجب رونق صنایع پایین‌دستی نیز شده است.

شیخ در ادامه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان تأکید کرد و گفت: کردستان با برخورداری از منابع طبیعی غنی و توان کشاورزی بالا، مستعد توسعه صنایع تبدیلی است و همچنین وجود مرزهای فعال، فرصت مناسبی برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم کرده که باید به صورت هدفمند از آن استفاده شود.