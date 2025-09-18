پتروشیمی کردستان برای ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در جریان سفر معاون صنایع عمومی وزارت صمت به استان کردستان، از مجتمع پتروشیمی این استان به عنوان یکی از واحدهای تولیدی شاخص بازدید شد، واحدی که با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن، نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه سفر دو روزه خود به استان کردستان، از مجتمع پتروشیمی این استان بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید، محمدبختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، با اشاره به اهمیت این واحد تولیدی گفت: پتروشیمی کردستان که در سال ۱۳۸۸ و در پی سفر مقام معظم رهبری به استان وارد فاز اجرایی شد، هم‌اکنون با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن محصول در سال، برای بیش از ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

وی افزود: این مجتمع به عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص صنعتی و اشتغال‌زای استان، سهم قابل‌توجهی در رونق اقتصادی، افزایش تولید ملی و توسعه صنعتی کردستان دارد.