سجاد محمد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص اقلیمی شهرستان تویسرکان اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی خنک و کوهستانی، بستر مناسبی برای رشد و تولید گردوی مرغوب فراهم کرده است، به‌طوری‌که با اطمینان می‌توان گفت گردوی تویسرکان در هیچ نقطه‌ای از دنیا همتا ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه از ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات شهرستان، ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار به باغات گردو اختصاص دارد، افزود: بیش از ۸ هزار بهره‌بردار رسمی در این حوزه فعال هستند، اما عملاً تمام اعضای خانواده‌های باغدار در مراحل داشت، برداشت و فروش محصول مشارکت می‌کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: افزون بر این، ۲۵۰ واحد صنفی با پروانه فعالیت در خرید و فروش گردو و بانوانی که در منازل به مغزکردن گردو مشغول‌اند، جزو بدنه فعالان این بخش محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به خسارت سرمازدگی امسال بیان کرد: با وجود کاهش حداقل ۳۰ درصدی محصول، پیش‌بینی ما برداشت ۲۰ هزار تُن گردو در سال جاری است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی‌ها را از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و مشارکت باغداران، راندمان آب و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

وی همچنین به هجوم آفت سنجاب به باغات اشاره کرد و گفت: این آفت سنجاب تاکنون به حدود دو هزار هکتار باغ گردوی تویسرکان خسارت وارد کرده است آفت تاکنون به حدود دو هزار هکتار باغ خسارت وارد کرده است. برای مقابله، جلساتی با محوریت فرمانداری و اداره محیط زیست برگزار شد و استفاده از روش‌هایی چون تله‌گذاری، پوشش تنه و بهره‌گیری از شکارگران طبیعی توصیه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان از طرح جوان‌سازی و سرشاخه‌کاری درختان گردو به‌عنوان راهکار مهمی برای کاهش آسیب سرمازدگی و افزایش کیفیت محصول نام برد و ادامه داد: ثبت نظام سنتی باغات گردوی تویسرکان در سازمان خواربار جهانی، جایگاه این شهرستان را به‌عنوان شهر جهانی گردو تثبیت کرده است.

به گفته وی، وجود بزرگ‌ترین زنجیره تولید نهال گواهی‌شده گردو در مرادآباد، واحدهای صنعتی ساخت دستگاه پوست‌گیر و شیکر گردو، تولید کربن فعال از پوست گردو، و تنها مرکز تحقیقات گردوی کشور از دیگر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تویسرکان است.

اصغری مهم‌ترین نیاز در حوزه صادرات گردو را ایجاد واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی دانست و افزود: اکنون عمده صادرات به‌صورت چمدانی انجام می‌شود که باید برای توسعه بازارهای بین‌المللی، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.