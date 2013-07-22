امسال 56000 تن گردو از باغات استان همدان برداشت می شود

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود خسارت های ناشی از سرمازدگی و تگرگ پیش بینی برداشت 56 هزار تن گردو از باغات استان همدان وجود دارد.

وی اظهار داشت: سال گذشته 57 هزارو 322 تن گردو از باغات استان همدان برداشت شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: امسال پیش بینی برداشت گردو از باغات استان همدان 63 هزار تن بود ولی خسارت های ناشی از سرمازدگی و تگرگ باعث کاهش میزان پیش بینی شده گردید.

سرمازدگی و تگرگ امسال باعث از بین رفتن هفت هزار تن گردو از باغات استان همدان شد

شهبازی افزود: خسارت های ناشی از سرمازدگی و تگرگ در سال جاری باعث از بین رفتن هفت هزار تن گردو از باغات استان همدان شد.

وی بیان داشت: استان همدان امسال نیز با پیش بینی برداشت 56 هزار تن گردو همچنان رتبه نخست را در زمینه تولید این محصول دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: بیشترین میزان تولید گردو در استان همدان مربوط به شهرستان تویسرکان است.

شهبازی افزود: سال گذشته شهرستان تویسرکان با پنج هزار و 523 هکتار سطح زیر کشت گردو و تولید 16 هزار و 688 تن گردو بزرگترین تولید کننده گردو در استان همدان بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: بعد از شهرستان تویسرکان شهرستان نهاوند با سه هزار و 825 هکتار سطح زیر کشت و تولید 12 هزار و 407 تن گردو مقام دوم را در زمنیه تولید این محصول در استان داشته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان سخنانش افزود: شهرستان ملایر نیز با سه هزار و 385 هکتار سطح زیر کشت و تولید 10 هزار و 163 تن گردو یکی دیگر ازتولید کنندگان عمده این محصول در سال گذشته بوده است.