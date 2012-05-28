زمستان رفت اما درختان همچنان در خوابند/ خسارت سنگین به گردوکاران

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال جاری در شهرستانهای بافت و رابر در استان کرمان که بعد از تویسرکان مهمترین قطب تولید گردوی کشور محسوب می شوند سپری شد اما با وجود گذشت سه ماه و در حالیکه در فصل خرداد ماه و در آستانه تابستان به سر می بریم حجم قابل توجهی از باغهای گردو بافت و رابر در سال جاری همچنان خشک هستند و برگی بر درختان نروییده است.

سرمای بیش از حد هوا و سرمازدگی درختان گردو که در روزهای انتهایی سال گذشته روی داد عملا موجب شد بسیاری از درختان همچنان در خواب زمستانی به سر ببرند نکته قابل توجه اینکه هنوز در برخی از مناطق این دو شهرستان همچنان هوا سرد است و مردم در برخی مناطق از وسایل گرما زا و لباسهای گرم استفاده می کنند.

این پدیده که به گفته کارشناسان کشاورزی این مناطق و سالمندان تاکنون در این وضعیت مشاهده نشده است برگهای نورسته و شکوفه های درختان را نیز در اوایل فصل بهار سیاه کرد و بر زمین ریخت و بسیاری از درختان نیز خشک مانده اند.

هر چند این امر تنها شامل درختان گردو نمی شود و اکثر باغهای میوه را در برگرفته است اما خسارتی که در بخش گردو به جای گذاشته غیرقابل جبران است.

نکته قابل توجه اینکه اقتصاد کشاورزان در این دو شهرستان تک قطبی و برپایه کشت گردو است و این محصول از لحاظ ارزش ریالی نیز در رده سوم محصولات صادراتی استان کرمان در بخش کشاورزی قرار دارد.

گردو که در سال جاری با کاهش شدید تولید مواجه شده سومین محصول صادراتی در بخش کشاورزی کرمان محسوب می شود که اقتصاد خانوار بسیاری از کشاورزان بافت و رابر به آن وابسته است

هر چند نبود ساز و کار مناسب، عدم بسته بندی گردو، نبود صنایع بالادستی، خلاء وجود خوشه صنعتی، عدم وجود برند مناسب و نبود سرمایه گذاری هنوز نتوانسته است این صنعت را به جایگاه حقیقی خود برساند و متاسفانه محصول گردوی بافت با نام تویسرکان به خارج از کشور صادر می شود اما سرمازدگی سال جاری به حدی گسترش یافته که امان کشاورزان را بریده است.

از سوی دیگر بسیاری از درختانی که از سرمازدگی در امان مانده اند شاهد تکرار داستان تلخ آفت هر ساله باغهای گردو بافت و رابر هستند.

این امر موجب می شود خسارات کشاورزان تشدید شود و میزان کشت گردو در قطب تولید گردوی استان کرمان به شدت کاهش یابد.

کرم خراط که طی سالهای اخیر و در پی سهل انگاری و توزیع نهال های آلوده به منطقه راه یافت نیز در کمین باغهای گردو است و تا کنون راه چاره ای مناسب برای مبارزه با این آفت یافت نشده است.

از سوی دیگر کشاورزان با که ضرر هنگفت مواجه شده اند در حال حاضر برای دریافت خسارت خود از بیمه با مشکلاتی مواجه هستند و تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

20 درصد باغهای رابر دچار سرمازدگی شدید شده اند/ کشاورزان نگران آینده

در حالی که سرمازدگی به حدود 20 درصد از سطح زیر کشت گردوی شهرستان رابر در کرمان آسیب جدی رسانده، بیمه کشاورزی خسارتی به کشاورزان پرداخت نمی کند.

استان کرمان در زمینه تولید محصول گردو در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است تا جایی که در شهرستانهای شمالی استان شامل از جمله بافت و رابر که شرایط برای رویش و ثمردهی درختان گردو مناسب است، در مجموع 12 هزار هکتار سطح زیر کشت گردو وجود دارد که از این میزان 9 هزار هکتار آن بارور است.

در کنار تناژ بالای این محصول، کیفیت گردو تولید شده در کرمان مثال زدنی است، چرا که این محصول به طور طبیعی و بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی تولید می شود.

خشکسالی، کشت سنتی، کهنسال بودن درختان، وجود آفت خراط در کنار نبود کارخانه‌های فرآوری گردو، از جمله مسایلی است که گردوکاران شمال استان کرمان را گرفتار خود کرده است

اما با وجود این مزیتها، تولید گردو نیز همچون سایر محصولات کشاورزی در کرمان با مشکلات بسیاری روبرو شده است؛ خشکسالی، کشت سنتی، کهنسال بودن درختان، وجود آفت خراط در کنار نبود کارخانه‌های فرآوری گردو، از جمله مسایلی است که گردوکاران شمال استان کرمان را گرفتار خود کرده است.

اما امسال و در حالی که بارندگی در نقاط مختلف استان کرمان تا حدودی عطش خاک کویر را فرو نشاند و پیش بینی می شد با برداشت خوبی از سطح زمینهای زراعی و باغات استان روبرو شویم، وقوع سرمازدگی بهاره این آرزو را در مورد محصول گردو بر باد داد.

15 میلیارد خسارت سرمازدگی در شهرستان بافت/ کاهش 3 هزار تنی محصول

وقوع سرمازدگی باعث بروز خسارت چند میلیاردی به باغات گردو در شهرستان های بافت و رابر واقع در شمال استان کرمان شده است؛ محمد علی بهروز، فرماندار بافت هم این مسئله را تایید کرده و در گفتگو با خبرنگار مهر، برآورد اولیه این خسارت را 15 میلیارد تومان اعلام و پیش بینی کرده که با این خسارت، امسال میزان محصول تولیدی در این شهرستان سه هزار تن کاهش خواهد داشت.

بهروز اظهار داشته که کارشناسان جهاد کشاورزی استان در حال بررسی دیگر علل این خسارت هستند.

در همین حال، فرماندار رابر نیز با اعلام خبر وقوع سرمازدگی در باغات گردو این منطقه به خبرنگار مهر گفت: سرمازدگی اسفندماه در مناطق کوهستانی این شهرستان باعث ایجاد خسارت در باغات گردو شده است.

بیشترین خسارت در مناطق کوهستانی رابر

علیرضا مرادی افزود: وقوع این سرمازدگی باعث شده تا بیشتر درختان گردو که در مناطق کوهستانی و مرتفع این شهرستان هستند، آسیب جدی دیده و خشک و بی برگ باشند.

وی با بیان اینکه 40 تا 100 درصد درختان آسیب دیده است، اظهار داشت: اما تعیین میزان دقیق خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.

فرماندار رابر افزود: حدود 20 درصد سطح باغات گردو این شهرستان در اثر این سرمازدگی خسارت دیده است.

وی درخصوص پرداخت خسارت از سوی بیمه کشاورزی به گردوکاران هم گفت: درختان گردو بیمه نیست و تنها محصول آن بیمه است.

مرادی تصریح کرد: اما مسئولین شهرستان در حال پیگیری مسئله هستند تا کارشناسان بیمه ضن بازدید از باغات خسارت دیده، در خصوص پرداخت خسارت اقدام کنند.

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گزارش: اسما زنگی آبادی