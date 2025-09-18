آغاز پخش آزمایشی شبکه HD سیمای استان بوشهر

بهگزارش خبرگزاری مهر، پخش آزمایشی شبکه HD سیمای استان بوشهر با حضور مدیر فنی و فناوری اطلاعات معاونت امور استانهای سازمان صداوسیما از ساعت ۱۳ چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر در آئین آغاز این فعالیت گفت: امروز یک روز تاریخی و لذتبخش برای همکاران من در صداوسیما و مردم استان بوشهر است.
مهدی حیدری اضافه کرد: مردم خوب و رسانهای استان بوشهر از امروز میتوانند شبکه استانی را با کیفیت HD تماشا کنند و ما هم امیدواریم و تلاش میکنیم که بتوانیم با برنامههای خوب رضایت هماستانیها را بیشتر بهدست آوریم.
