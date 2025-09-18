دیدار معاون اول قوه قضاییه با مردم دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، صبح پنج‌شنبه در مسجد جامع دماوند با مردم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ارشد قضائی و اجرایی برگزار شد، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند، نیز حضور داشتند.

مردم دماوند در این نشست صمیمی ضمن بیان مشکلات و مطالبات قضائی خود، پاسخ‌ها و راهکارهای لازم را از مسئولان دریافت کردند، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقای خدمات قضائی و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و دستگاه قضائی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو بود.

این دیدار با هدف گسترش تعامل میان دستگاه قضا و شهروندان برگزار و مقرر شد پیگیری ویژه‌ای نسبت به مسائل مطرح شده انجام گیرد.