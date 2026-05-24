امام جمعه دماوند: زمین «دارایی» از کاربری ورزشی خارج نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی،پیش از ظهر یکشنبه، در سخنانی با تشکر از فرماندار، نماینده مجلس، مدیرکل مربوطه، جناب آقای ستوده و نیز رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند (آقای زارع)، اظهار داشت: فوتبال دماوند از قدیم تاکنون مظلوم واقع شده و یکی از خواستههای مهم پیشکسوتان و جوانان، وضعیت زمینی به نام «دارایی» است.
وی افزود: این زمین با وجود اینکه کاربری ورزشی داشته و در طول سالها نیز به همین منظور استفاده شده، در مالکیت یک وزارتخانه دیگر قرار دارد، مطالبات مردمی و پشتیبانیها وجود دارد که باید مدیریت شود تا این زمین از کاربری ورزشی خارج نشده و بتوانیم شاهد استفاده ورزشی از آن باشیم.
امام جمعه دماوند با اشاره به کمبودهای موجود تصریح کرد: در همه رشتههای ورزشی شهرستان از جمله کوهنوردی، شنا، والیبال و کاراته، نیازمند ارتقای امکانات و تجهیزات هستیم، استعدادهای بسیار خوبی در دماوند وجود دارد و مطالبات ورزشکاران توسط رئیس اداره ورزش و جوانان پیگیری خواهد شد.
فتاحدماوندی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه و پیگیریهای فرماندار و نماینده محترم، امیدواریم شاهد ارتقای وضعیت ورزش دماوند در بخش همگانی و قهرمانی باشیم.
نظر شما