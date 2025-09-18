به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم صبح پنجشنبه به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان از روند احداث استخر سرپوشیده شهید مجدمی و پروژه کاشت چمن استادیوم تختی شادگان بازدید کرد.
فرماندار شادگان در این بازدید با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای ورزشی شهرستان گفت: پروژههای عمرانی باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شوند تا در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
وی ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی برای تأمین اعتبارات این پروژهها از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت، افزود: انتظار داریم پیمانکار استخر سرپوشیده با تمام توان در مدت تعیینشده نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کند.
مقدم در ادامه داد: سیستم زهکشی، آبیاری و زیرساختهای زمین باید بهصورت استاندارد اجرا شود تا در آینده مشکلات گذشته در زمینه چمن و آبیاری تکرار نشود.
فرماندار شادگان در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان باید اهتمام جدی نسبت به تسریع در اجرای پروژههای ورزشی در دست اقدام داشته باشد.
