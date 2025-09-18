فعالیت ۹۰ واحد مرغداری در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن سیدین صبح پنجشنبه در شورای اداری شهرستان بردسکن از وجود ظرفیت‌های عظیم دام و طیور، شبکه گسترده خدمات درمانی و زیرساخت‌های پیشرفته کشتار و بازرگانی در این شهرستان خبر داد و آن را به عنوان یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار در بازار محصولات خام دامی شرق کشور معرفی کرد.

رئیس اداره دامپزشکی تربت‌حیدریه با اشاره به پرورش بیش از ۲۴۰ هزار رأس دام سبک و حدود ۱۵ هزار رأس دام سنگین (صنعتی و سنتی)، افزود: در حال حاضر ۹۰ واحد مرغداری با ظرفیت قابل‌توجه یک و نیم میلیون قطعه‌ای در هر دوره فعال هستند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های پیشرفته پردازش و بازرگانی افزود: شهرستان از داشتن یک کشتارگاه صنعتی دام و یک کشتارگاه صنعتی طیور در جنوب استان بهره می‌برد و به عنوان قطب مهم بازرگانی در شرق کشور شناخته می‌شود، به‌طوری که میانگین روزانه بین ۲ تا ۳ هزار رأس دام در بازار محلی این شهرستان مبادله می‌شود.

سیدین در ادامه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و خدمات پشتیبانی اشاره کرد و گفت: وجود ۷ کارخانه خوراک دام و حدود ۴۵۰ واحد عرضه فرآورده‌های خام دامی که به صورت روزانه توسط واحد نظارت مورد بازرسی قرار می‌گیرند بخشی از ظرفیت‌های فعال شهرستان هستند.

رئیس دامپزشکی تربت‌حیدریه گفت: شبکه کاملی متشکل از ۱۷ درمانگاه و کلینیک دامپزشکی، یک بیمارستان تخصصی، ۱۵ داروخانه، یک آزمایشگاه و ۱۰ مرکز مایه‌کوبی که به دامداران در سطح شهرستان و مناطق تابعه مانند کدکن، رباط سنگ و اسدآباد خدمات رسانی می‌کنند.