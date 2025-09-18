به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قادری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه تربت‌حیدریه یکی از قطب‌های کشاورزی و دامی استان است، اظهار کرد: این شهرستان با ۹۸ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی سالانه ۳۷۰ هزار تن محصولات زراعی و باغی تولید می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی تربت حیدریه به تولید سالانه ۶۵ هزار تن فرآورده‌های دام و طیور اشاره کرد و افزود: ۹۰ واحد مرغداری با تولید سالانه ۶ میلیون قطعه مرغ همراه با ۴ واحد مرغ تخم‌گذار و ۸۵ واحد پرورش ماهی با تولید سالانه ۳۰۶ تن از ظرفیت‌های عظیم این شهرستان در استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه کشتارگاه صنعتی با ظرفیت اسمی ۱۰۰۰ رأس به ۴۰۰ رأس در روز رسیده است، افزود: چه خوب است اگر سرمایه‌گذاری در شهرستان می‌شود با همان ظرفیت اسمی فعال باشد تا ضمن اشتغال پایدار همه ظرفیت‌ها به فعلیت برسد.

قادری با اشاره به عملکرد موفق شهرستان در جنگ ۱۲ روزه، از تشکیل قرارگاه تنظیم بازار و حضور فعال تولیدکنندگان تقدیر کرد و افزود: در آن مقطع بحرانی با پیگیری‌های انجام‌شده، ظرفیت جوجه‌ریزی به ۷۰۰ هزار قطعه رسید و شهرستان هیچ مشکلی در تأمین محصولات دامی نداشت.

رئیس جهاد کشاورزی تربت حیدریه مهمترین مشکل کنونی را نوسانات قیمت محصولات دامی به ویژه مرغ عنوان کرد و گفت: مصرف سرانه مرغ در کشور ۳۲ کیلوگرم است که دو تا دو و نیم برابر میانگین جهانی است.

وی مهمترین چالش را عدم شفافیت در سامانه‌های توزیع نهاده‌های دامی دانست و افزود: برخی عرضه‌کنندگان با روش‌های پشت فاکتوری، نهاده‌هایی مانند سویا و جو را به جای قیمت مصوب ۱۱ هزار تومانی، تا ۱۶ هزار تومان به تولیدکنندگان می‌فروشند.

قادری از رئیس سازمان دامپزشکی کشور خواست با اصلاح سامانه‌های توزیع نهاده‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، زمینه شفافیت کامل را فراهم کنند تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس قیمت‌های واقعی برنامه‌ریزی کنند.