رهایی گروگان ۱۲ ساله رودانی از چنگال آدم ربایان

به گزارش خبرگزاری مهر سردار علی اکب ر جاویدان اظهار کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ربایش فرزندش توسط دو نفر افراد ناشناس در بخش رودخانه شهرستان رودان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی و تحقیقات لازم و با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در کمترین زمان، هویت و محل حضور آدم ربایان را دریکی از شهرستان‌های استان کرمان شناسایی کردند.

سردار جاویدان عنوان کرد: مأموران ضمن هماهنگی و اخذ نیابت قضائی با همکاری تیم عملیاتی پلیس اطلاعات شهرستان رودان به محل اعزام شدند که در یک عملیات ضربتی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو گروگان گیر دستگیر و نوجوان ۱۲ ساله ربوده شده آزاد و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.