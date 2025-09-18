معاون استاندار تهران خواستار بازنگری در تصمیم احداث آرامستان جدید شد

بیژن سلیمان پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم ری، با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه، مخالف ایجاد آرامستان جدید در محدوده ری هستند و این مطالبه عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط، ابعاد زیستمحیطی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی این موضوع تشریح شده است، بهویژه مشکلات ترافیکی و آلودگیهای ناشی از تمرکز آرامستانها در محدوده بهشت زهرا، اهمیت توزیع متوازن آرامستانها در نقاط مختلف تهران را بیش از پیش نمایان میکند.
فرماندار ری همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی این منطقه، یادآور شد: ری مهد مفاخر بزرگی مانند شیخ صدوق، شیخ کلینی و زکریای رازی است و به جای اختصاص این منطقه به صنایع مزاحم و پسماندهای شهری، باید به قطب گردشگری تبدیل شود تا اقتصاد محلی تقویت گردد.
وی در پایان ابراز تأسف کرد که علیرغم ارسال نامههای کارشناسی، تاکنون پاسخ رسمی مناسبی دریافت نشده و تأکید کرد: مطالبه مردم ری، بازنگری جدی و مسئولانه در تصمیمات اتخاذ شده است.
