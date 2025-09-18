آتش ساختمان سیمان سبزوار با همبستگی مردم و تلاش آتش نشانان مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی گستردهای که از طبقه سوم ساختمان سیمان سبزوار آغاز شد و لحظه به لحظه به طبقات بالاتر سرایت میکرد، لحظاتی پراضطراب را برای شهروندان سبزواری رقم زد. شعلههای سرکش، دود غلیظ و صدای آژیرها کام همه را تلخ کرد اما این حادثه صحنهای شد برای نمایش همدلی و همبستگی مردم سبزوار.
از همان دقایق نخست، نیروهای آتشنشانی و امدادی با تمام توان در محل حاضر شدند و شهروندان نیز به شکل خودجوش به یاری شتافتند. در این میان، حاج محمد ایزی یکی از خیرین سبزواری با اعزام فوری پمپهای دکلدار مجموعه خود و خودروهای فوقسنگین، نقشی تعیینکننده در پیشبرد عملیات اطفای حریق ایفا کرد. شهروندان سبزواری با جرثقیل فوقسنگین خود به کمک آمدند تا مسیر دسترسی نیروهای امدادی فراهم شود.
در اقدامی کمنظیر، تانکرهای آبرسانی و میکسرهای بتن شهر همگی گرد هم آمدند و حتی آب استخر ارمغان تخلیه و برای پر کردن تانکرها و تسریع آبرسانی به خودروهای آتشنشانی استفاده شد. این همدلی و مشارکت مردمی، در کنار تلاش خستگیناپذیر نیروهای امدادی، سرانجام آتش مهیب را مهار کرد و مانع از گسترش فاجعهای بدتر شد.
پس از مهار آتشسوزی مهیب ساختمان سیمان سبزوار، موجی از همدلی در شهر شکل گرفت. بسیاری از شهروندان سبزواری با انتشار پیامها و تماسهای متعدد آمادگی خود را برای اهدای خون و کمکهای مالی به آسیبدیدگان اعلام کردند. این حرکت خودجوش بار دیگر نشان داد سبزوار شهری است که در لحظات بحران، مردمش دوشادوش یکدیگر میایستند و دست یاری میدهند.
این حادثه تلخ، چهرهای روشن از روحیه همبستگی و فداکاری سبزواریان به نمایش گذاشت؛ شهری که در لحظات سخت، یکصدا و همدل به میدان میآید.
