۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

آتش سوزی مجتمع مسکونی در سبزوار با ۳۹ مصدوم

مشهد - فرماندار سبزوار گفت: در جریان آتش سوزی مجتمع مسکونی معروف به «سیمان» در شهرستان سبزوار تاکنون ۳۹ نفر مصدوم شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قربانی اظهار کرد: تاکنون ۳۹ نفر در جریان آتش سوزی مجتمع مسکونی سیمان در شهرستان سبزوار مصدوم شده اند و خدمات درمانی دریافت کرده اند.

فرماندار سبزوار بیان کرد: حال هیچ کدام از مصدومان وخیم گزارش نشده است.

