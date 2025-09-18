آتش سوزی مجتمع مسکونی در سبزوار با ۳۹ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قربانی اظهار کرد: تاکنون ۳۹ نفر در جریان آتش سوزی مجتمع مسکونی سیمان در شهرستان سبزوار مصدوم شده اند و خدمات درمانی دریافت کرده اند.

فرماندار سبزوار بیان کرد: حال هیچ کدام از مصدومان وخیم گزارش نشده است.