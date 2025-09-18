به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی خرمشهر ظهر امروز پنجشنبه با حضور شاهین هاشمی فرماندار خرمشهر، حسین‌زاده مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خوزستان، شهردار خرمشهر و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد.

هاشمی در این نشست با تأکید بر نقش مطالعه در توسعه کشورها اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در هر کشور، میزان مطالعه است و کتابخانه‌های عمومی نقشی محوری در ارتقای این شاخص دارند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه کتابخانه‌های عمومی در خرمشهر افزود: در نخستین روزهای مسئولیتم در این شهرستان، کتابخانه‌ها از اولین مراکزی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند و رفع چالش‌های آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: مشارکت دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح کتابخانه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است.

وی همچنین از آغاز ساخت کتابخانه عمومی مینوشهر خبر داد و گفت: احداث این کتابخانه پس از تأیید تیپ یا نوع ساختمان در سال جاری و با اعتبار سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.

هاشمی با اشاره به سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها از محل درآمدها برای حمایت از کتابخانه‌ها یادآور شد: میزان و محل هزینه‌کرد نیم‌درصد عوارض شهرداری باید مشخص شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

در ادامه این نشست، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خوزستان نیز از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم فرهنگی در هفته دفاع مقدس در کتابخانه شهید شریف خرمشهر خبر داد؛ مکانی که در روزهای مقاومت مردم خرمشهر نقش مهمی در تاریخ دفاع مقدس ایفا کرده است.