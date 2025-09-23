آیین رونمایی از لوح ثبت ملی کتابخانه شهید شریف خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر عصر امروز سه‌شنبه در این مراسم با اشاره به نقش تاریخی کتابخانه شهید شریف اظهار کرد: این کتابخانه که در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد، در دوران دفاع مقدس به یکی از کانون‌های اصلی مقاومت تبدیل گردید و به مدت ۳۴ روز به‌عنوان پناهگاه و سنگر رزمندگان در برابر حملات ارتش بعث عراق ایستادگی کرد.

وی افزود: پرونده ثبت این اثر تاریخی سال گذشته با تلاش اداره میراث فرهنگی خرمشهر و گردآوری خاطرات یادگاران دوران دفاع مقدس تکمیل شد و مبنای آن تصویری تاریخی از ۲۸ خرداد ۱۳۶۱ است.

هاشمی توضیح داد: در این تصویر، شهید بهروز مرادی، رزمنده دوران دفاع مقدس آقای کعبی و جمعی از رزمندگان در حال خارج کردن پیکر مطهر شهدای تکاور از کتابخانه دیده می‌شوند؛ پیکرهایی که به دلیل شرایط سخت آن روزها تا پیش از آن امکان انتقالشان وجود نداشت.

فرماندار خرمشهر بیان کرد: ثبت ملی کتابخانه شهید شریف، اقدامی در راستای صیانت از میراث معنوی دفاع مقدس و انتقال خاطره رشادت‌های مردم و رزمندگان خوزستان به نسل‌های آینده است.