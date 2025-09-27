فرماندار خرمشهر: مؤسسات خیریه بازوی توانمندسازی و اشتغال جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح طرح توانمندسازی و اشتغال عصر امروز شنبه با حضور شاهین هاشمی فرماندار خرمشهر، سالمپور معاون فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، مسئولان ادارات، خیران و جمعی از همرزمان شهیدان جهانآرا و سیدعبدالرضا موسوی در مؤسسه بهار خرمشهر برگزار شد.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهید سیدعبدالرضا موسوی و شهید محمد جهانآرا تا پای جان برای دفاع از شهرشان جنگیدند و همراه دیگر مدافعان مقاومت کردند.
وی با اشاره به نقش مؤسسات خیریه در توسعه پایدار افزود: ارائه آموزشهای کسبوکار به همشهریان توسط مؤسسه بهار تأثیر مستقیمی در اشتغالزایی جوانان خرمشهر دارد و میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی خانوادهها را کاهش دهد.
هاشمی یادآور شد: خرمشهر در کنار شهیدان قهرمان، مفاخر و گوهرهای ارزشمندی دارد که نماد مقاومت کشور هستند و باید به نسل جدید معرفی شوند.
