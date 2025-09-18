  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

سامانه ناپایدار بارشی جمعه شب وارد گلستان می شود

سامانه ناپایدار بارشی جمعه شب وارد گلستان می شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از پیش‌بینی جوی نسبتا پایدار تا روز جمعه در استان خبر داد و گفت: سامانه ناپایدار بارشی جمعه شب وارد استان می شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط جوی آینده، اظهار کرد: تا روز جمعه جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد و در برخی مناطق گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود. از جمعه عصر با نفوذ امواج سامانه ناپایدار، افزایش ابر، بارش پراکنده، وزش باد شدید و گرد و خاک در استان انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: ناپایداری‌ها در روز شنبه تشدید شده و رگبار و رعد و برق در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. از یکشنبه شدت ناپایداری‌ها کاهش یافته اما بارش‌های پراکنده تا اواسط هفته آینده بخش‌هایی از استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: گرم‌ترین شهرستان در روز گذشته آق‌قلا با دمای ۳۲.۷ درجه گزارش شده است. همچنین حداکثر دمای امروز گرگان به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسید.

کد خبر 6593887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها