سامانه ناپایدار بارشی جمعه شب وارد گلستان می شود

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط جوی آینده، اظهار کرد: تا روز جمعه جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد و در برخی مناطق گرد و غبار پیشبینی میشود. از جمعه عصر با نفوذ امواج سامانه ناپایدار، افزایش ابر، بارش پراکنده، وزش باد شدید و گرد و خاک در استان انتظار میرود.
وی ادامه داد: ناپایداریها در روز شنبه تشدید شده و رگبار و رعد و برق در اکثر نقاط استان پیشبینی میشود. از یکشنبه شدت ناپایداریها کاهش یافته اما بارشهای پراکنده تا اواسط هفته آینده بخشهایی از استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: گرمترین شهرستان در روز گذشته آققلا با دمای ۳۲.۷ درجه گزارش شده است. همچنین حداکثر دمای امروز گرگان به ۳۲ درجه سانتیگراد رسید.
