  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۳

آغاز بارش‌های پراکنده کوهستانی و کاهش محسوس دما از جمعه در گلستان

آغاز بارش‌های پراکنده کوهستانی و کاهش محسوس دما از جمعه در گلستان

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تا روز پنج‌شنبه جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم است از روز جمعه با نفوذ سامانه پرفشار ناپایداری‌ها افزایش یافته و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی پیش‌رو گفت: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز پنج‌شنبه شاهد جوی به نسبت پایدار در استان خواهیم بود و آسمان به صورت گاه‌وبیگاه با رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: در این مدت احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق کوهستانی استان، به ویژه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه وجود دارد.

معقولی ادامه داد: اما از روز جمعه به واسطه نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، ناپایداری‌ها در استان تشدید می‌شود که پیامد آن بارش‌های رگباری پراکنده، رعدوبرق و کاهش سه تا پنج درجه‌ای دمای هوا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه از روز شنبه به تدریج ضعیف شده اما روند کاهش دما تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱۹ درجه ثبت شده است. همچنین گرم‌ترین نقطه استان روز گذشته اینچه‌برون با دمای ۳۶ درجه گزارش شده است.

وی یادآور شد: دمای حداقل گرگان صبح امروز ۲۶ درجه ثبت شد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۳ درجه برسد.

کد خبر 6583153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها