ملیحه معقولی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی پیشرو گفت: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز پنجشنبه شاهد جوی به نسبت پایدار در استان خواهیم بود و آسمان به صورت گاهوبیگاه با رشد ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: در این مدت احتمال بارشهای پراکنده در مناطق کوهستانی استان، به ویژه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وجود دارد.
معقولی ادامه داد: اما از روز جمعه به واسطه نفوذ زبانههای سامانه پرفشار، ناپایداریها در استان تشدید میشود که پیامد آن بارشهای رگباری پراکنده، رعدوبرق و کاهش سه تا پنج درجهای دمای هوا خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه از روز شنبه به تدریج ضعیف شده اما روند کاهش دما تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس آخرین گزارشها کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱۹ درجه ثبت شده است. همچنین گرمترین نقطه استان روز گذشته اینچهبرون با دمای ۳۶ درجه گزارش شده است.
وی یادآور شد: دمای حداقل گرگان صبح امروز ۲۶ درجه ثبت شد که پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۳ درجه برسد.
نظر شما