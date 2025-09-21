هوای گلستان در آغاز پاییز پایدار است؛ احتمال رگبارهای پراکنده

ملیحه معقولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای هوای استان در روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴، در بازهای معتدل و بدون تغییرات محسوس باقی خواهد ماند.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: صبح امروز خنکترین نقطه استان کارکنده با ۱۵ درجه سانتیگراد و کمینه دمای پارک ملی گلستان با ۱۳ درجه ثبت شده است. در مقابل، گرمترین نقطه استان در روز گذشته، شهرستان گنبد با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد گزارش شد. همچنین دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۱۵ درجه بوده و حداکثر دمای امروز برای این شهر ۲۷ درجه پیشبینی میشود.
وی افزود: بر اساس الگوهای فعلی، امروز در ساعات بعدازظهر بهطور موقت شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود. اما از روز دوشنبه تا پایان هفته، با عبور امواج کمدامنه، در برخی مناطق رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
معقولی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، نوسانات قابل توجهی مشاهده نخواهد شد و پیشبینی میشود بیشینه دمای استان در طول هفته بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باقی بماند.
نظر شما