ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی که از عصر امروز فعالیت خود را در گلستان آغاز کرده، باعث بارشهای شدید در شهرستان گنبدکاووس شده است.
وی افزود: هواشناسی استان گلستان هشدار داده است که این وضعیت ناپایدار تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد یافت و احتمال وقوع بارشهای رگباری و جاری شدن روانآب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است که برای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و روانآب، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. همچنین، توصیه شده است که افراد از حضور در مناطق مستعد سیلاب و مسیلها خودداری کرده و از گزارشهای وضعیت جوی پیگیر باشند.
