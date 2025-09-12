  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

آغاز بارش‌های شدید در گنبدکاووس؛ هشدار برای وقوع سیلاب و روان‌آب

گنبد-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با ورود سامانه ناپایدار به گلستان بارش‌های شدید باران از عصر جمعه در گنبد آغاز شد و طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی وضعیت ناپایدار تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی که از عصر امروز فعالیت خود را در گلستان آغاز کرده، باعث بارش‌های شدید در شهرستان گنبدکاووس شده است.

وی افزود: هواشناسی استان گلستان هشدار داده است که این وضعیت ناپایدار تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد یافت و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است که برای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و روان‌آب، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. همچنین، توصیه شده است که افراد از حضور در مناطق مستعد سیلاب و مسیل‌ها خودداری کرده و از گزارش‌های وضعیت جوی پیگیر باشند.

