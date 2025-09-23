آغاز فعالیت سامانه ناپایدار جوی در گلستان؛ احتمال گرد و غبار

مریم نیکزادفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشههای پیشیابی، اظهار کرد: از شامگاه دوشنبه، استان گلستان بهتدریج تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار میگیرد که این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت، در اغلب مناطق استان افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و در برخی ساعات، وقوع رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود. همچنین در مناطق مستعد، احتمال شکلگیری گرد و غبار نیز وجود دارد.
به گفته نیکزادفر، شب گذشته شهرستان مراوهتپه با حداقل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان بود و در مقابل، شهرستان آققلا با ۳۰ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین شهر ثبت شد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: طی روزهای آینده نوسانات دمایی قابلتوجهی پیشبینی نمیشود و وضعیت دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط جوی دریای خزر نیز اظهار کرد: تا روز چهارشنبه، دریای خزر در محدوده سواحل گلستان مواج و متلاطم است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مساعد نیست.
نظر شما