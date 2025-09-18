۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه شهری و ورزشی نوبران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر پنج شنبه در آئین افتتاح ساختمان شهرداری شهرداری و یک مدرسه خیرساز در نوبران اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر ارتقای سطح خدمات شهری، به ماندگاری جمعیت، رونق اقتصادی و توسعه متوازن منطقه کمک خواهد کرد.

وی افزود: با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال، ساختمان جدید شهرداری و سالن ورزشی شهر نوبران آماده بهره‌برداری شد.

فرماندار ساوه گفت: یک مدرسه شش‌کلاسه با هزینه ۹۰ میلیارد ریالی توسط یک خانواده نیکوکار در نوبران ساخته شده و نقش مؤثری در توسعه ظرفیت آموزشی این منطقه خواهد داشت.

حسینی بهبود وضعیت راه‌های روستایی و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی از جمله اولویت‌های در دست اقدام اعلام کرد و گفت:.طرح‌های گازرسانی به روستاهای نوبران نیز در حال پیگیری است تا مردم از خدمات زیرساختی پایدار برخوردار شوند.

فرماندار ساوه بیان کرد: این دستاوردها نتیجه هم‌افزایی میان خیران، منابع محلی و اعتبارات دولتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی پس از افتتاح طرح‌های نوبران، در آئین خشت‌گذاری یک مدرسه ۹ کلاسه در شهر غرق‌آباد نیز حضور یافت؛ مدرسه‌ای که قرار است با همراهی خیران و منابع دولتی احداث شود و پاسخگوی بخشی از نیازهای آموزشی این بخش باشد.