سرهنگ حسین روح‌افزا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح شاداب سازی فضای آموزشی ساوه در راستای محرومیت‌زدایی، ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت محیط‌های آموزشی صورت گرفته و برای اجرای آن بیش از ۴۰۰ کیلوگرم رنگ مصرف شده است.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه افزود: در این طرح علاوه بر رنگ‌آمیزی فضای داخلی و خارجی مدارس، تجهیزات آموزشی نیز ساماندهی شد و به طور نمونه در مدرسه ابراهیم تعداد ۳۰۰ صندلی بازسازی و رنگ‌آمیزی شد.

سرهنگ روح افزا ادامه داد: مدارس مطهره، قدسیه، کوثر، ابراهیم، ریحانه، اقدس طهمورثی، شرف قشلاق و امینیان شهر صنعتی ساوه از جمله مدارسی هستند که تاکنون توسط گروه جهادی شهید سلیمانی بسیج دانش‌آموزی حضرت معصومه (س) مورد بازسازی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به سایر طرح‌های در دست اجرا گفت: فعالیت‌های محرومیت‌زدایی بسیج تنها به بازسازی مدارس محدود نمی‌شود، بلکه پروژه‌های گوناگونی همچون احداث و مرمت واحدهای مسکونی برای محرومان، اجرای طرح‌های آبخیزداری و کشاورزی، تأمین آب شرب روستایی، مرمت مدارس روستایی و همچنین احداث راه‌های روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه تصریح کرد: در حوزه معیشتی نیز بسیج اقداماتی مانند توزیع بسته‌های حمایتی، اهدای جهیزیه به نوعروسان و تأمین سیسمونی برای خانواده‌های نیازمند را دنبال می‌کند.

سرهنگ پاسدار روح افزا علام کرد: در روزهای آینده اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در شهرستان ساوه برگزار خواهد شد که موضوع اصلی آن رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی مدارس است و با اجرای این طرح، پیش‌بینی می‌شود تعداد مدارس تحت پوشش به ۳۰ مدرسه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این اقدامات ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان، توسعه عدالت آموزشی و خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار است.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه با اشاره به شاداب‌سازی بیش از ۵۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در ساوه، افزود: حضور داوطلبانه جوانان بسیجی در اینگونه طرح‌ها نشان‌دهنده روحیه جهادی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال جامعه است و استمرار این حرکت‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع محرومیت‌ها و کاهش فاصله‌های آموزشی میان مناطق مختلف داشته باشد.