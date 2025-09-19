به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی ظهر جمعه در آئین افتتاحیه بازار بزرگ خودرو در غرب گیلان با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر امروز شاهد آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی هستیم، علت اصلی آن تمرکز بیش از حد بر بخش دولتی بوده است در حالی که باید بار دولت سبک و بخش خصوصی تقویت شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت کاهش بار دولت تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه دولت نه تنها بار خود را سبک نکرده بلکه این بار افزایش یافته و این مسئله باعث شده دولت نتواند توقعات را برآورده کند.

معصومی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه صراحتاً به موضوع کاهش بار دولت و تمرکز بر توان دفاعی کشور اشاره شده است باید بودجه دولت به سمت تقویت مسائل دفاعی سوق داده شود و بخش اقتصادی از دولت گرفته و به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده فومن و شفت افزود: اقداماتی که در شهرستان فومن و شفت انجام شده در راستای همین سیاست‌ها است و همه باید دست به دست هم دهیم تا بازارهای اقتصادی منطقه رونق یابد. رونق اقتصادی در هر شهرستانی، به توسعه کل کشور کمک خواهد کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران محلی گفت: از همه کسانی که در راه‌اندازی این مجموعه همکاری کردند سپاسگزارم و امیدوارم با همت همه، این مسیر ادامه پیدا کند.