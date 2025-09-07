  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

لزوم همکاری تمام ارگانها جهت توسعه زیرساخت‌های آموزشی ساوه

ساوه-رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت: تعامل و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی برای افتتاح موفق مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در این شهرستان ضروری است.

