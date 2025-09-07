https://mehrnews.com/x38XJB ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱ کد خبر 6582835 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱ لزوم همکاری تمام ارگانها جهت توسعه زیرساختهای آموزشی ساوه ساوه-رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت: تعامل و همکاری تمام دستگاههای اجرایی برای افتتاح موفق مدارس و توسعه زیرساختهای آموزشی در این شهرستان ضروری است. کد خبر 6582835 کپی شد مطالب مرتبط ارتقای کیفیت آموزشی اولویت سال تحصیلی جدید در ساوه است مدیریت منابع آبی و توسعه فضای آموزشی برنامه اولویتدار ساوه ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در چارچوب نهضت توسعه فضای آموزشی در خمین برچسبها ساوه آموزش و پرورش ارتقای زيرساختها
