https://mehrnews.com/x394kg ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ کد خبر 6593893 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ مراسم بزرگداشت روز استاد شهریار در تبریز تبریز- مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد شهریار روز پنجشنبه در تبریز برگزار شد. دریافت 14 MB کد خبر 6593893 کپی شد مطالب مرتبط شهریار؛ «شاعری ناگزیر» در پهنه ادبیات فارسی و ترکی دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد تبریز شد برچسبها تبریز استاد شهریار شهریار
نظر شما