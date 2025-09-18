  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

مراسم بزرگداشت روز استاد شهریار در تبریز

مراسم بزرگداشت روز استاد شهریار در تبریز

تبریز- مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد شهریار روز پنجشنبه در تبریز برگزار شد.

دریافت 14 MB
کد خبر 6593893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها