تبریز- در آیین نکوداشت پنجاه هنرمند پیشکسوت آذربایجان شرقی، هنرمندان فرهنگ و هنر این استان تجلیل شدند.
