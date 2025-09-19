  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

تجلیل از هنرمندان آذربایجان‌شرقی در ویژه برنامه ۵۰ چهره، ۵۰ سال افتخار

تبریز- در آیین نکوداشت پنجاه هنرمند پیشکسوت آذربایجان شرقی، هنرمندان فرهنگ و هنر این استان تجلیل شدند.

