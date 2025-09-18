شهریار با اشعارش، هویت فرهنگی ایران را زنده نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد عصر روز پنجشنبه در کنگره بینالمللی استاد شهریار در سالن همایشهای خاوران تبریز اظهار کرد: ایران با تمامی قومیتها و فرهنگهای متنوعش، به یک کشور غنی و بزرگ تبدیل شده است. آذربایجان نیز با شعر نو و ادبیات کلاسیک خود، همواره در خط مقدم این جریان فرهنگی قرار داشته است. در اینجا، فرهنگهای مختلف با هم پیوند خوردهاند و موج شعر و ادبیات ایران را به جلو بردهاند.
وی افزود: شهریار نشان داد که در این سرزمین بزرگ، قومیتها نه تنها موجب تفرقه نمیشوند، بلکه با همدلی و همبستگی، ایران را تبدیل به یک فرهنگ واحد و متحد کردهاند. هر فردی که در این سرزمین زندگی میکند، از هر قومیتی که باشد، بخشی از ایران بزرگ است.
متفکر آزاد ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد بزرگ، از جایگاه ویژه آذربایجان در فرهنگ و ادبیات ایران سخن گفت و تاکید کرد: آذربایجان نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ جهان، نقشی برجسته در خلق و حفظ گنجینههای ادبی و فرهنگی ایفا کرده است.
وی گفت: آذربایجان، سر ایران است و به عنوان مرکز فرهنگ و هنر این کشور، همیشه در تاریخ و قلب ایران جایگاه ویژهای دارد. اینجا، نه تنها سَر ایران، بلکه سِر ایران است.
