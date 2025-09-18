  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

نوای موسیقی سنتی در مراسم گرامیداشت روز استاد شهریار در تبریز

نوای موسیقی سنتی در مراسم گرامیداشت روز استاد شهریار در تبریز

تبریز- موسیقی سنتی در مراسم گرامیداشت روز استاد شهریار در تبریز روز پنجشنبه نواخته شد.

دریافت 42 MB
کد خبر 6593973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها