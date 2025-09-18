https://mehrnews.com/x394mT ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ کد خبر 6593973 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ نوای موسیقی سنتی در مراسم گرامیداشت روز استاد شهریار در تبریز تبریز- موسیقی سنتی در مراسم گرامیداشت روز استاد شهریار در تبریز روز پنجشنبه نواخته شد. دریافت 42 MB کد خبر 6593973 کپی شد مطالب مرتبط شهریار، شاعری که در روزگار ما معجزهای ادبی آفرید شهریار با اشعارش، هویت فرهنگی ایران را زنده نگه داشته است بزرگداشت شهریار، بزرگداشت میراث سرآمدان فرهنگ ایرانی و ادب فارسی است مراسم بزرگداشت روز استاد شهریار در تبریز برچسبها تبریز شهریار استاد شهریار
