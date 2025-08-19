هزینه ۳۲۰۰ میلیاردی برای توسعه نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: تاکنون بیش از ۳,۲۲۹ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، روبنایی و آماده‌سازی اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان هزینه شده است.

دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر عملیات آماده‌سازی اراضی در وسعتی بیش از ۲ هزار و ۷۳۳ هکتار در ۲۹ شهرستان استان با پیشرفت حدود ۷۰ درصدی در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای همزمان پروژه‌های زیربنایی و روبنایی این است که مردم تنها صاحب سرپناه نشوند بلکه از فضاهای مناسب برای زندگی با کیفیت، ایمن و پایدار نیز برخوردار شوند به همین منظور در کنار ساخت واحدهای مسکونی اجرای پروژه‌های روبنایی نظیر مدارس، مساجد، مراکز بهداشت، فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

پارسی افزود: تاکنون ۲۹ پروژه روبنایی شامل فضاهای آموزشی، مذهبی و درمانی در نقاط مختلف استان در حال ساخت است که می‌تواند نیازهای اساسی ساکنان را پوشش داده و سکونتی توأم با رفاه و دسترسی مناسب به خدمات عمومی را فراهم سازد.

دبیر شورای مسکن استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تأمین مسکن برای اقشار مختلف موجب ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، رونق اقتصادی محلی و توسعه متوازن شهری و روستایی در سطح استان خواهد شد.