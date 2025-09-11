بردهای اقتصادی در هفته سوم لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با بردهای اقتصادی سه تیم نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم و نفت و گاز گچساران با نتیجه یک بر صفر همراه بود.

همچنین بازی تیم‌های مس سونگون و پارس جنوبی جم نیز یک - یک مساوی شد.

نتایج بازی‌های امشب هفته سوم لیگ یک به شرح زیر است:

* مس سونگون یک - پارس جنوبی جم یک

* نیروی زمینی تهران یک - پالایش نفت بندرعباس صفر

* شناور سازی قشم یک - مس کرمان صفر

* نفت و گاز گچساران یک - نود ارومیه صفر