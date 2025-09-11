  1. ورزش
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

بردهای اقتصادی در هفته سوم لیگ دسته اول

هفته سوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با پیروزی اقتصادی سه تیم همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با بردهای اقتصادی سه تیم نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم و نفت و گاز گچساران با نتیجه یک بر صفر همراه بود.

همچنین بازی تیم‌های مس سونگون و پارس جنوبی جم نیز یک - یک مساوی شد.

نتایج بازی‌های امشب هفته سوم لیگ یک به شرح زیر است:

* مس سونگون یک - پارس جنوبی جم یک

* نیروی زمینی تهران یک - پالایش نفت بندرعباس صفر

* شناور سازی قشم یک - مس کرمان صفر

* نفت و گاز گچساران یک - نود ارومیه صفر

