بردهای اقتصادی در هفته سوم لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با بردهای اقتصادی سه تیم نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم و نفت و گاز گچساران با نتیجه یک بر صفر همراه بود.
همچنین بازی تیمهای مس سونگون و پارس جنوبی جم نیز یک - یک مساوی شد.
نتایج بازیهای امشب هفته سوم لیگ یک به شرح زیر است:
* مس سونگون یک - پارس جنوبی جم یک
* نیروی زمینی تهران یک - پالایش نفت بندرعباس صفر
* شناور سازی قشم یک - مس کرمان صفر
* نفت و گاز گچساران یک - نود ارومیه صفر
