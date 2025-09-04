  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

آریو اسلامشهر و نفت به جمع مدعیان لیگ دسته اول فوتبال اضافه شدند

آریو اسلامشهر و نفت به جمع مدعیان لیگ دسته اول فوتبال اضافه شدند

تیم‌های فوتبال آریو اسلامشهر و پالایش نفت بندرعباس با پیروزی مقابل حریفان خود در هفته دوم لیگ دسته اول به جمع مدعیان اضافه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه پنج شنبه ۱۳ شهریور ۵ بازی انجام شد. تیم فوتبال شهرداری نوشهر با نتیجه یک بر صفر موفق شد شناورسازی قشم را شکست دهد. آریو اسلامشهر با نتیجه ۲ بر یک مس سونگون را از پیش رو برداشت.

دو تیم آریو اسلامشهر و پالایش نفت بندرعباس با کسب این پیروزی، ۴ امتیازی شدند و به جمع مدعیان در بالای جدول اضافه شدند.

دیدار تیم‌های فرد البرز - نفت و گاز گچساران هم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

نتیجه دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - داماش گیلان یک
* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا صفر
* پارس جنوبی جم صفر - نساجی ۲
* هوادار صفر - مس شهربابک صفر
* شهرداری نوشهر یک - شناورسازی قشم صفر
* آریو اسلامشهر ۲ - مس سونگون یک
* فرد البرز صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* نود ارومیه صفر- بعثت کرمانشاه صفر
* مس کرمان صفر- نیروی زمینی یک

جدول رده بندی تیم های حاضر در لیگ دسته اول در پایان هفته دوم به این شرح است:

آریو اسلامشهر و نفت به جمع مدعیان لیگ دسته اول فوتبال اضافه شدند

کد خبر 6579936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها