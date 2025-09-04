آریو اسلامشهر و نفت به جمع مدعیان لیگ دسته اول فوتبال اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه پنج شنبه ۱۳ شهریور ۵ بازی انجام شد. تیم فوتبال شهرداری نوشهر با نتیجه یک بر صفر موفق شد شناورسازی قشم را شکست دهد. آریو اسلامشهر با نتیجه ۲ بر یک مس سونگون را از پیش رو برداشت.

دو تیم آریو اسلامشهر و پالایش نفت بندرعباس با کسب این پیروزی، ۴ امتیازی شدند و به جمع مدعیان در بالای جدول اضافه شدند.

دیدار تیم‌های فرد البرز - نفت و گاز گچساران هم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

نتیجه دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال

* پالایش نفت بندرعباس ۲ - داماش گیلان یک

* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا صفر

* پارس جنوبی جم صفر - نساجی ۲

* هوادار صفر - مس شهربابک صفر

* شهرداری نوشهر یک - شناورسازی قشم صفر

* آریو اسلامشهر ۲ - مس سونگون یک

* فرد البرز صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* نود ارومیه صفر- بعثت کرمانشاه صفر

* مس کرمان صفر- نیروی زمینی یک

جدول رده بندی تیم های حاضر در لیگ دسته اول در پایان هفته دوم به این شرح است: