به‌گزارش خبرنگار مهر، وحید جمالی پنجشنبه شب در سومین نشست هم‌اندیشی برنامه‌های هفته گردشگری در بوشهر با تأکید بر اهمیت هفته گردشگری به‌عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بوشهر در عرصه ملی و بین‌المللی اظهار کرد: خوشبختانه در جریان این نشست، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفت و تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی مشخص شد.

وی افزود: همچنین تقسیم‌کار لازم میان دستگاه‌های متولی و همکار انجام گرفت تا بتوانیم برنامه‌های این هفته را به شکلی منسجم، هدفمند و در شأن استان بوشهر برگزار کنیم.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر به تشریح محورهای برنامه‌های هفته گردشگری پرداخت و گفت: بر اساس مصوبات این نشست، امسال برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، مردمی و تخصصی برگزار خواهد شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تجلیل از فعالان تأسیسات گردشگری استان اشاره کرد.

وی گفت: این تجلیل با هدف قدردانی از تلاش‌های ارزشمند فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری انجام می‌شود که نقش مهمی در پویایی و رشد این صنعت در بوشهر ایفا کرده‌اند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در بافت تاریخی بوشهر از دیگر برنامه‌های مهم این هفته خواهد بود، این نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی و عرضه آثار هنرمندان بومی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت فرهنگی استان به شمار می‌رود.

جمالی تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی و توجه به نسل آینده، کارگاه‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان توسط مؤسسات آموزشی گردشگری برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه‌ای گردشگری، اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و نقش گردشگری در توسعه پایدار را بهتر درک کنند.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر با اشاره به رویکرد مشارکت‌محور برنامه‌ها خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی و متولیان حوزه گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این نشست‌ها بستری برای تبادل‌نظر و هم‌فکری در خصوص توسعه گردشگری استان و بررسی راهکارهای اجرایی در جهت رفع موانع موجود خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مردمی به‌منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد تا مردم بتوانند بیش از پیش در جریان این رویداد ملی مشارکت داشته باشند.، افزون بر آن، تورهای گردشگری داخلی و شهری برای عموم شهروندان تدارک دیده شده است که ضمن ایجاد فرصت تفریحی، نقش مهمی در آشنایی بیشتر مردم با جاذبه‌های بوشهر خواهد داشت.

جمالی تأکید کرد: امید است با هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی و فعالان بخش خصوصی، هفته گردشگری امسال در استان بوشهر با شکوه بیشتری برگزار شود و گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و همچنین تقویت جایگاه بوشهر در نقشه گردشگری کشور برداشته شود.