دینور خاستگاه مفاخر علمی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه پنجشنبه در پایان سفر خود به بخش دینور از توابع شهرستان صحنه و در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار کرد: دینور از دیرباز خاستگاه شخصیتهای برجسته علمی و دینی بوده و لازم است برای پاسداشت این سرمایههای ارزشمند، نامگذاری معابر، مدارس، دانشکدهها و اماکن عمومی به نام این مفاخر در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر این چهرهها، افزود: رسانه ملی و دیگر دستگاههای فرهنگی باید در شناساندن مفاخر دینور به نسلهای آینده نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به ظرفیتهای ویژه دینور در بخشهای کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و تمامی دستگاههای متولی موظف به همکاری با مردم و همراهی در مسیر توسعه هستند.
حبیبی یکی از مهمترین مطالبات مردم در جریان این سفر را موضوع آب برشمرد و بیان کرد: مقرر شد جلسهای با محوریت فرماندار و حضور مدیران جهاد کشاورزی و آب منطقهای برگزار شود تا مسائل مربوط به توزیع و مدیریت مصرف آب بررسی شود و در صورت نیاز، منابع مالی و اعتباری لازم برای اجرای طرحها تأمین گردد.
وی همچنین از پیگیری برای رفع برخی کمبودهای خدمات شهری در دینور خبر داد و گفت: احداث هنرستان، غسالخانه و فضاهای ورزشی در دستور کار قرار دارد و در صورت تأمین زمین توسط منطقه و مردم، اعتبارات لازم تخصیص خواهد یافت تا عملیات اجرایی پروژهها آغاز شود.
مدیر ارشد استان بومگردی را از دیگر ظرفیتهای ارزشمند این بخش دانست و تأکید کرد: با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، فرآیند صدور مجوزهای لازم تسهیل خواهد شد تا از این قابلیت به بهترین شکل استفاده شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود به حوزه کشاورزی و دامپروری پرداخت و تصریح کرد: بخشی از مجتمعهای گلخانهای دینور در حوزه صادرات فعال هستند و حمایتهای مالی و تسهیلات بانکی، بهویژه از سوی بانک کشاورزی برای توسعه این واحدها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به بازدید خود از یکی از بزرگترین مجتمعهای دامپروری کشور در حوزه دام سبک اشاره کرد و افزود: این مجتمع در حال حاضر بیش از پنج هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک پرورش میدهد و ظرفیت افزایش تا ۲۰ هزار رأس را دارد که علاوه بر تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور، زمینه اشتغال در منطقه را نیز فراهم میکند.
به گفته حبیبی، دانشجویان رشته دامپروری نیز در این مجموعه مشغول فعالیتهای علمی و تحقیقاتی هستند و تمامی مراحل پرورش دام به شکل علمی و دقیق مدیریت میشود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از این مجموعههای بزرگ و دانشمحور در دستور کار استان قرار دارد تا در کنار توسعه فعالیتها، سهم بیشتری در امنیت غذایی و اشتغال منطقه ایفا کنند.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی مردم دینور، بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و تلاش مشترک، شاهد توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر دینور باشیم.
