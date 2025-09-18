به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کنجوریان فرماندار صحنه بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش دینور که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: بخش دینور با پیشینه‌ای ۱۲ هزار ساله به عنوان یکی از نخستین سکونتگاه‌های روستایی بشر شناخته می‌شود و امروز با وجود ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و دامداری، همچنان نیازمند توجه جدی در حوزه‌های زیرساختی است.

وی افزود: بخش دینور بر اساس مصوبه هیئت دولت در دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ به مرکزیت شهر میانراهان معرفی شد و از شمال به استان کردستان و شهرستان کامیاران، از شرق به سنقر، از جنوب به صحنه و از غرب به بیستون محدود می‌شود. این بخش دارای سه دهستان حر، کندوله و دینور با وسعت ۷۴۲ کیلومتر مربع است و در مجموع ۱۰۳ روستا و ۴ هزار و ۸۵۰ خانوار را در بر می‌گیرد که از این تعداد ۸۵۷ خانوار به‌صورت فصلی سکونت دارند.

کنجوریان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی منطقه، عنوان کرد: دینور دارای ۱۴ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی آبی، ۱۲ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی دیم و چهار هزار و ۲۰۰ هکتار باغ است. همچنین سه هزار و ۶۳۰ رأس دام سنگین و پنج هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک در این منطقه پرورش داده می‌شود و ۹ هزار و ۵۵۰ بهره‌بردار که شغل غالب آنها کشاورزی، دامداری و باغداری است در دینور فعالیت دارند.

وی ادامه داد: دینور علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، جایگاه فرهنگی و تاریخی برجسته‌ای دارد و در گذشته محل استقرار رصدخانه‌ای علمی با حضور دانشمندان برجسته بوده است.

فرماندار صحنه با بیان مشکلات موجود، تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان، بهسازی و تکمیل درمانگاه و داروخانه شبانه‌روزی، تأمین تجهیزات پزشکی، آمبولانس و نیروی انسانی از مطالبات اصلی مردم است. در حوزه راهداری نیز احداث تقاطع غیرهمسطح و بهسازی ۲۳ راه روستایی به طول حدود ۶۰ کیلومتر ضروری است.

کنجوریان گفت: در زمینه مخابرات، اجرای فیبر نوری و بهبود پوشش موبایل و اینترنت در روستاها باید در اولویت قرار گیرد. در حوزه شهری نیز تعیین تکلیف اسناد قولنامه‌ای، تکمیل ساختمان آتش‌نشانی و آسفالت معابر شهر دینور از جمله درخواست‌هاست.

وی افزود: استقرار پست برق مستقل، توسعه و بازسازی خطوط انتقال آب برای رفع تنش آبی در ۲۹ روستا، همکاری بانک‌ها در تسهیلات مسکن روستایی، مرمت پل تاریخی دینور، ایجاد سایت موزه تپه شیخ‌آباد، تقویت روستای هدف گردشگری دشه و اجرای شبکه سد جاویدشان، از دیگر مطالبات جدی مردم بخش دینور است.

فرماندار صحنه در پایان خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار برای تکمیل و احداث دو کیلومتر راه دوگانه بیستون به سنبل و همچنین احداث سالن چندمنظوره و استخر ورزشی از جمله خواسته‌های بخش دینور است که در این جلسه به استاندار کرمانشاه منتقل شد.