۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

دینور نیازمند توجه ویژه در کشاورزی و گردشگری

دینور نیازمند توجه ویژه در کشاورزی و گردشگری

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم رفع مشکلات مردم، گفت: خدمت به مردم بزرگ‌ترین افتخار و بالاترین شأن مسئولان است و دولت همه توان خود را برای ارتقای جایگاه دینور به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پنج‌شنبه در جریان سفر خود به بخش دینور، به همراهی نماینده مردم صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندار صحنه و جمعی از مدیران کل استانی در بخش دینور حاضر شد.

وی در نشست شورای اداری دینور که با حضور مردم و مسئولان برگزار شد، بر پیگیری جدی مشکلات منطقه و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور نماینده مردم در مجلس، امام جمعه، فرماندار و بخشدار دینور در میزبانی این سفر، گفت: امروز بیش از ۱۷ مدیرکل استانی در این بخش حضور یافته‌اند تا مسائل و مطالبات مردم را از نزدیک بررسی کنند. این سطح از حضور مسئولان بیانگر اهمیت ویژه دینور برای مدیریت استان است و امیدواریم با همدلی و همراهی بتوانیم بخشی از گره‌های موجود را باز کنیم.

حبیبی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی دینور اظهار داشت: این دیار، سرزمین اصالت و فرهنگ است که در طول تاریخ مفاخر بزرگ علمی و دینی به کشور معرفی کرده است.

وی افزود: پاسداشت این میراث فرهنگی وظیفه‌ای ملی است و انتقال آن به نسل‌های آینده باید جدی گرفته شود.

وی نام‌گذاری معابر، مراکز آموزشی و فرهنگی به نام شخصیت‌های برجسته دینی و علمی دینور را مطالبه‌ای درست و ارزشمند خواند و گفت: این موضوع باید نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز پررنگ‌تر دنبال شود تا شأن و جایگاه فرهیختگان این خطه به درستی شناخته شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دینور، تقویت کشاورزی و گردشگری را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: این دو حوزه می‌توانند به شکل مستقیم در معیشت مردم تأثیرگذار باشند و ضروری است دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، با نگاه ویژه به توسعه این بخش‌ها بپردازند.

وی درباره موضوع آب در این منطقه نیز توضیح داد: دینور از منابع آبی و ذخایر زیرزمینی خوبی برخوردار است اما مشکل اصلی در شیوه مصرف است. باید با همکاری مردم و بهره‌برداران به سمت مدیریت بهینه و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی حرکت کنیم تا این سرمایه ارزشمند حفظ شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه به مطالبات مردم در حوزه‌های آموزشی، ورزشی و عمرانی پرداخت و گفت: هر جا که زمین توسط مردم و شوراها آماده و معرفی شود، استانداری تأمین اعتبار ساخت مدرسه، سالن ورزشی و سایر زیرساخت‌های عمومی را بر عهده خواهد گرفت.

وی همچنین بر استقرار نمایندگی‌های دستگاه‌های اجرایی در دینور تأکید کرد و افزود: حضور دستگاه‌ها در سطح بخش موجب تسهیل روند رسیدگی به مشکلات و افزایش رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

حبیبی درباره وضعیت اراضی قولنامه‌ای نیز گفت: طبق تأکید رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری، شهرداری‌ها مجاز هستند همچون گذشته روند صدور پروانه‌ها را ادامه دهند و نباید هیچ مانعی بر سر راه مردم ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن تشکر از همراهی نمایندگان مردم، مدیران و اهالی منطقه خاطرنشان کرد: دولت تمام توان خود را برای رفع مشکلات و ارتقای جایگاه دینور در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به کار خواهد گرفت و این رویکرد با تداوم حضور میدانی مسئولان دنبال خواهد شد.

