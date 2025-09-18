دینور نیازمند توجه ویژه در کشاورزی و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پنجشنبه در جریان سفر خود به بخش دینور، به همراهی نماینده مردم صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندار صحنه و جمعی از مدیران کل استانی در بخش دینور حاضر شد.
وی در نشست شورای اداری دینور که با حضور مردم و مسئولان برگزار شد، بر پیگیری جدی مشکلات منطقه و خدمت بیمنت به مردم تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور نماینده مردم در مجلس، امام جمعه، فرماندار و بخشدار دینور در میزبانی این سفر، گفت: امروز بیش از ۱۷ مدیرکل استانی در این بخش حضور یافتهاند تا مسائل و مطالبات مردم را از نزدیک بررسی کنند. این سطح از حضور مسئولان بیانگر اهمیت ویژه دینور برای مدیریت استان است و امیدواریم با همدلی و همراهی بتوانیم بخشی از گرههای موجود را باز کنیم.
حبیبی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی دینور اظهار داشت: این دیار، سرزمین اصالت و فرهنگ است که در طول تاریخ مفاخر بزرگ علمی و دینی به کشور معرفی کرده است.
وی افزود: پاسداشت این میراث فرهنگی وظیفهای ملی است و انتقال آن به نسلهای آینده باید جدی گرفته شود.
وی نامگذاری معابر، مراکز آموزشی و فرهنگی به نام شخصیتهای برجسته دینی و علمی دینور را مطالبهای درست و ارزشمند خواند و گفت: این موضوع باید نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز پررنگتر دنبال شود تا شأن و جایگاه فرهیختگان این خطه به درستی شناخته شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی دینور، تقویت کشاورزی و گردشگری را از مهمترین اولویتها دانست و گفت: این دو حوزه میتوانند به شکل مستقیم در معیشت مردم تأثیرگذار باشند و ضروری است دستگاههای متولی همچون جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، با نگاه ویژه به توسعه این بخشها بپردازند.
وی درباره موضوع آب در این منطقه نیز توضیح داد: دینور از منابع آبی و ذخایر زیرزمینی خوبی برخوردار است اما مشکل اصلی در شیوه مصرف است. باید با همکاری مردم و بهرهبرداران به سمت مدیریت بهینه و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی حرکت کنیم تا این سرمایه ارزشمند حفظ شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه به مطالبات مردم در حوزههای آموزشی، ورزشی و عمرانی پرداخت و گفت: هر جا که زمین توسط مردم و شوراها آماده و معرفی شود، استانداری تأمین اعتبار ساخت مدرسه، سالن ورزشی و سایر زیرساختهای عمومی را بر عهده خواهد گرفت.
وی همچنین بر استقرار نمایندگیهای دستگاههای اجرایی در دینور تأکید کرد و افزود: حضور دستگاهها در سطح بخش موجب تسهیل روند رسیدگی به مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
حبیبی درباره وضعیت اراضی قولنامهای نیز گفت: طبق تأکید رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری، شهرداریها مجاز هستند همچون گذشته روند صدور پروانهها را ادامه دهند و نباید هیچ مانعی بر سر راه مردم ایجاد شود.
استاندار کرمانشاه در پایان ضمن تشکر از همراهی نمایندگان مردم، مدیران و اهالی منطقه خاطرنشان کرد: دولت تمام توان خود را برای رفع مشکلات و ارتقای جایگاه دینور در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به کار خواهد گرفت و این رویکرد با تداوم حضور میدانی مسئولان دنبال خواهد شد.
