۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۰۷

تقویت خدمت‌رسانی معنوی و اجتماعی تحت لوای امام رضا (ع)

بوشهر- مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر بر تقویت خدمت‌رسانی معنوی و اجتماعی تحت لوای امام رضا (ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ پنجشنبه شب در نشست مدیران کانون‌های خدمت رضوی شهرستان دشتی با تقدیر از فعالیت‌های متنوع خادم‌یاران، بر اهمیت خودمراقبتی معنوی تأکید کرد و اظهار کرد: خادم‌یاران رضوی باید ضمن خدمت به مردم، مراقبت معنوی را در خود تقویت کنند؛ زیرا این موضوع نقش کلیدی در موفقیت فعالیت‌ها دارد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر افزود: در شهرستان دشتی ۲۷ کانون محله‌ای فعال وجود دارد و این کانون‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی خدمات متنوعی به مردم ارائه می‌کنند.

افروغ با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، به توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر ویژه دانش‌آموزان نیازمند استان بوشهر اشاره و تصریح کرد: این بسته‌ها به‌صورت مشارکتی توسط نمایندگی آستان قدس رضوی به ارزشی حدود یک میلیارد ریال تهیه شده و به خانواده‌های محروم سراسر استان اهدا می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر همچنین بر ضرورت همدلی و همکاری اعضا تأکید کرد و گفت: ادامه مسیر خدمت‌رسانی بدون حفظ روحیه خدمتگزاری و خودمراقبتی معنوی امکان‌پذیر نیست و همه اعضا موظف‌اند با تعهد و انگیزه در مسیر امام رضا (ع) گام بردارند.

وی از خادم‌یاران و مردم شهرستان دشتی برای همکاری و همراهی قدردانی و خاطرنشان کرد: مشارکت و حمایت مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه خادم‌یاران است و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه یابد.

در این نشست از اعضای فعال موکب ابن‌الرضا (ع) که در مشهد مقدس خدمت‌رسانی داشته‌اند، تجلیل به عمل آمد و حسین باغداری دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان دشتی نیز گزارشی از فعالیت‌های ۲۷ کانون ارائه داد.

