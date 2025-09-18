به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ پنجشنبه شب در نشست مدیران کانونهای خدمت رضوی شهرستان دشتی با تقدیر از فعالیتهای متنوع خادمیاران، بر اهمیت خودمراقبتی معنوی تأکید کرد و اظهار کرد: خادمیاران رضوی باید ضمن خدمت به مردم، مراقبت معنوی را در خود تقویت کنند؛ زیرا این موضوع نقش کلیدی در موفقیت فعالیتها دارد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر افزود: در شهرستان دشتی ۲۷ کانون محلهای فعال وجود دارد و این کانونها در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و معنوی خدمات متنوعی به مردم ارائه میکنند.
افروغ با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، به توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان نیازمند استان بوشهر اشاره و تصریح کرد: این بستهها بهصورت مشارکتی توسط نمایندگی آستان قدس رضوی به ارزشی حدود یک میلیارد ریال تهیه شده و به خانوادههای محروم سراسر استان اهدا میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر همچنین بر ضرورت همدلی و همکاری اعضا تأکید کرد و گفت: ادامه مسیر خدمترسانی بدون حفظ روحیه خدمتگزاری و خودمراقبتی معنوی امکانپذیر نیست و همه اعضا موظفاند با تعهد و انگیزه در مسیر امام رضا (ع) گام بردارند.
وی از خادمیاران و مردم شهرستان دشتی برای همکاری و همراهی قدردانی و خاطرنشان کرد: مشارکت و حمایت مردم، بزرگترین پشتوانه خادمیاران است و امیدواریم این همکاریها ادامه یابد.
در این نشست از اعضای فعال موکب ابنالرضا (ع) که در مشهد مقدس خدمترسانی داشتهاند، تجلیل به عمل آمد و حسین باغداری دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان دشتی نیز گزارشی از فعالیتهای ۲۷ کانون ارائه داد.
نظر شما